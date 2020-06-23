ضبط 13 ألف كمامة كورونا مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط سائق بالسويس حال قيامه بنقل كمية كبيرة من الكمامات والمطهرات الطبية مجهولة الصدر بقصد الإتجار ، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجرائم الغش التجارى .

وردت معلومات لقسم مباحث التموين بمديرية أمن السويس مفادها قيام أحد الأشخاص (سائق) بنقل كمية كبيرة من الكمامات والمطهارت الطبية مجهولة المصدر من محافظة القاهرة تمهيداً لبيعها بمدينة السويس بإستخدام سيارة نقل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيادته السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة عتاقة وبحوزته (13200 كمامة – 25 عبوة كحول طبى "بإجمالى 101 لتر") وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.