ضبط مقهى بمنطقة الأبيض يقدم الشيشة وخرق محال للحظر بمنطقة القصر بمطروح (صور)

مطروح - حسن مشالي

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح، القيام بحملة مكبرة أسفرت عن ضبط 37 مخالفة اشغال وبائع متجول ونظافة باجمالي 30 حالة اشغال مخالفة عبارة عن تقديم شيش بمنطقة الأبيض وخرق محال لمواعيد الغلق بعد حظر التجوال بالقصر من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق والادارات المعنية.

تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات علي المقاهي وإزالة اشغالات الطريق المخالفة لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس المدينة، أنه يتم رفع والتحفظ علي كافة أنواع اشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة بشارع التهريب وشارع عمر المختار ومراجعة تراخيص المحال التجارية والاكشاك، بالإضافة الي إزالة اشغالات الطريق المخالفة التي تعيق سير المواطنين خلال أوقات حظر التجوال لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم اشغال الارصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة.