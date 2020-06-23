اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:12 م
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ضبط عامل هارب من 96 حكما قضائيا ما بين سرقة تيار وتبديد فى سوهاج

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:00 م
ضبط عامل هارب من 96 حكما قضائيا ما بين سرقة تيار وتبديد فى سوهاج ضبط متهمين - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، ورئاسة الرائد أحمد عبدالرؤف رئيس وحدة مباحث المركز، من إلقاء القبض على عامل هارب من 96 حكما قضائيا ما بين تبديد وسرقة تيار أثناء تواجده بدائرة المركز.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما ، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها تحديد مكان أحد الهاربين من أحكام بدائرة المركز وتم إرسال مأمورية لمكان المتحرى عنه .

وبالفحص تبين من خلال التحريات بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، وعقب الدفع بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية من ضبط المدعو "أحمد د م ا " 52 سنة عامل ، ويقيم دائرة مركز طما، والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى عدد " 96 " حكم تبديد سرقة تيار كهربائى تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ترحيل المتهم للتنفيذ عليه .

جاءت عملية الضبط فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالرقى بمستوى المنظومة الأمنية والمتضمنة فى أحد عناصرها وتكثيف التواجد الأمنى لضبط المحكوم عليهم الهاربين والمطلوب ضبطهم فى قضايا مختلفة ، للارتقاء بمعدل الأداء الأمنى والذى يعد ثمرة الجهود المبذولة فى شتى مجالات الأمن العام .

 

 

 


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