اليوم السابع
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صور.. غلق ملعبين ورفع 216 حالة إشغال بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:25 م
صور.. غلق ملعبين ورفع 216 حالة إشغال بنطاق 3 مراكز بالبحيرة الحملات على المقاهى والمنشآت الترفيهية
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات على المقاهى والمنشآت الترفيهية لمتابعة الالتزام بقرارت الغلق والتزام المحلات بالمواعيد المقررة وفض الأسواق والتجمعات، وإزالة كافة حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وشنت الوحدات المحلية بمراكز كفر الدوار ودمنهور والدلنجات بحملات موسعة بالتنسيق مع قسم الاشغالات وبتأمين بقوة من شرطة المرافق أسفرت عن غلق ملعبين كرة قدم لعملهما بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء وممارستهما لنشاط رياضي بنطاق منطقة التمليك، والعكريشة و تم مصادرة مشتملاتهما.

كما تم رفع 116 حالة إشغال بالشوارع والميادين بدمنهور وكذا رفع 100 حالة إشغال بمركز ومدينة الدلنجات .

وشدد اللواء المحافظ، على ضرورة استمرار تلك الحملات لضبط وردع المخالفين وللتأكد من إلتزام المحلات بمواعيد الغلق المقررة.

ومن جانب آخر، تنفيذا لتوجيهات محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية برئاسة هشام عابدين بالتنسيق مع مكتب تموين الرحمانية بشن حملة تموينية مفاجئة فجر اليوم على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير عدد 3 محاضر نقص وزن ضد بعض المخابز بسبب عدم الالتزام بالوزن القانوني لرغيف الخبز، وكذا عدد 3 محاضر مواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 

الحملات على المقاهى والمنشآت الترفيهية (1)
الحملات على المقاهى والمنشآت الترفيهية (1)

 

الحملات على المقاهى والمنشآت الترفيهية (2)
الحملات على المقاهى والمنشآت الترفيهية (2)

 

الحملات على المقاهى والمنشآت الترفيهية (3)
الحملات على المقاهى والمنشآت الترفيهية (3)

 

الحملات على المقاهى والمنشآت الترفيهية (4)
الحملات على المقاهى والمنشآت الترفيهية (4)

 

الحملات على المقاهى والمنشآت الترفيهية (5)
الحملات على المقاهى والمنشآت الترفيهية (5)

 


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