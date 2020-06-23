صور.. حكايات عمال نزل الشباب بالطود .. أبطال يعملون لخدمة مصابى كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

أبطال يعملون خلف الأضواء لمعاونة رجال الجيش الأبيض بمستشفيات العزل الصحى فى محافظة الأقصر، يقومون بدور محورى فى دعم علاج وشفاء مصابى فيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء مصر، وفى الأقصر يسطر عمال المستشفيات المختلفة للعزل بطولة كبيرة فى خدمة مصابى فيروس كورونا حتى شفاؤهم.

وفى هذا الصدد يقول إسلام فتحى مشرف العمال بنزل الشباب الدولى بالطود لعزل مصابى كورونا، أن فريق العمال بنزل الشباب هم فى مواجهة الإصابة ويضحون بأنفسهم لخدمة ودعم المصابين بالفيروس، حيث أن مهمتهم تتمثل فى عمليات النظافة والتعقيم اليومية فى كل شبر داخل النزل، ورفع المخلفات والقمامة وغيرها من قلب غرف المصابين بكورونا، وهم يستحقون أيضاً الدعم والثناء لدورهم الكبير فى مستشفيات العزل المختلفة.

ويضيف إسلام فتحى مشرف العمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العمال يقومون بدورهم على شيفتات دورية على مدار الـ24 ساعة، ويتوجهون للغرف المختلفة لمصابى كورونا ويقومون بتطهيرها وتنظيفها على مدار الساعة، ويتم عمل جولات للإشراف عليهم للتأكد من النظافة والتعقيم فى كل مكان بالنزل، مؤكداً على أن العمال يعرضون أنفسهم لخطر العدوى خلال القيام بمهمتهم، مشيداً بدور كافة عمال العزل وهم كل من أحمد فتحى ومحمد رضوان وزياد عبد الحارث، وغيرهم من نجوم العمال بمستشفيات العزل المختلفة بالأقصر.

ويؤكد مشرف العمال بنزل الشباب الدولى بالطود لعزل مصابى كورونا، أنه جميع أبطال العمال متواجدين داخل مستشفيات العزل برفقة الأطباء والتمريض حتى آخر نفس وخروج آخر مصاب بعد شفاؤه من كورونا قريباً، موضحاً أنه يتم عمل دورية يومياً بكافة عمال النزل خلال فترة "التريض" ونزول كافة المصابين لملعب المدينة الشبابية، يتم الإنتشار بالكامل لفريق العمال ورجال النظافة والتعقيم بنزل الشباب ويتم تطهير ورش كافة الغرف ورفع مخلفات المصابين من كافة الغرف لحمايتهم بصورة يومية لكون النظافة والتطهير جزء أساسى من دعم علاج مصاب كورونا.























