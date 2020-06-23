اليوم السابع
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صور.. انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة لليوم الثانى بالشرقية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:23 م
صور.. انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة لليوم الثانى بالشرقية وكيل صحة الشرقية يتفقد العيادات المتنقلة والثابته بحملة 100 مليون صحة
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أعمال المبادرة الرئاسية، فى اليوم الثانى لها بمحافظة الشرقية، وذلك بالعيادات المتنقلة بمدينة الزقازيق، والعيادة الثابتة الكائنة أمام مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، ومتابعة توقيع الكشف الطبى على المرضى والمواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم، وعمل قرارات علاج وزارية على نفقة الدولة.

وفى سياق متصل قام وكيل الوزارة بمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية لتطوير ورفع كفاءة مكتب صحة ثان الزقازيق، ومتابعة أعمال التشطيبات بالمكتب، وشدد على مقاول المشروع بسرعة الإنتهاء من الأعمال وتقديم الخدمة الطبية به.

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية لحملة 100مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة من عمر 18عام فاكثر، وتأتى إستكمالا للمبادرة الرئاسية 100مليون صحة، والتى تقدم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن .

وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وأشار "مسعود" أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث تم تخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة، وأنه سيتم صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، بكميات تكفى لثلاثة أشهر، مع إمكانية توصيل العلاج للمرضى غير القادرين لمنازلهم من خلال الرائدات الريفيات والفرق الصحية. 

كما تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، وأيضا تم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين، ومناشدة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلى الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومى بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

 

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