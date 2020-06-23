صور.. استرداد 90 فدان من الأراضى المملوكة للدولة بوادى النطرون بالبحيرة



وشدد محافظ البحيرة على إستمرار عمل اللجان واسترداد املاك الدوله من غير الجادين بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.





استرداد أراضى مملوكة للدولة

استرداد أراضى مملوكة للدولة