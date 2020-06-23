صور.. استرداد 90 فدان من الأراضى المملوكة للدولة بوادى النطرون بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة،تكقيف الجهود لإزالة كافة أشكال التعديات على اأراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى مع غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لردع المخالفين واسترداد حق الدوله والشعب كاملاً.
وأشار إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون قامت بسحب 3 قطع من الآراضى بمنطقة البحر الفارغ بمساحة 90 فدان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ليصبح اجمالى ما تم استرداده خلال الأسبوعين الماضيين 2265.5 فدان.
وشدد محافظ البحيرة على إستمرار عمل اللجان واسترداد املاك الدوله من غير الجادين بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.
استرداد أراضى مملوكة للدولة
استرداد أراضى مملوكة للدولة
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