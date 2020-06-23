اليوم السابع
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"صحة الغربية" تضبط أدوية مخدرة ومهربة داخل صيدلية فى طنطا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:25 م
"صحة الغربية" تضبط أدوية مخدرة ومهربة داخل صيدلية فى طنطا أدوية-ارشيفية
الغربية عادل ضرة

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شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، حملة مكبرة على الصيدليات أسفرت عن ضبط أدوية مخدرة وأخرى محظور تداولها ومنتهية الصلاحية، داخل صيدلية بدون ترخيص ومخزن أدوية بحى ثانى طنطا.

كان الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، كلف الدكتور خالد أصيل مدير إدارة التفتيش الصيدلى بالغربية بتكثيف الحملات التفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية، بعد ورود عدد من الشكاوى، من بعض الصيدليات، وعلى إثرها تم إعداد حملة بتكليف من هيئة الرقابة الإدارية، وبإشراف الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية.

وأسفرت الحملة عن ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة وأدوية تامين صحى وأدوية مخدرة مدرجة على الفقرة (د ) من الجدول التالت لقانون المخدرات مخبأة فى درج سحرى أسفل قاعدة الثلاجة عبارة عن 40 قرص أدوية مدرجة على الفقرة د من قانون المخدرات 200 قرص أدوية مهربة 150 قرص أدوية تامين صحى.

كما تم ضبط 5533 قرص، وعدد 15 زجاجة مدرج ضمن مؤثرات العلاج النفسى 23 علبة لبن أطفال 15 علبة أدوية منتهية الصلاحية ومعدة للبيع، . وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة، وتحرير المحاضر ارقام 13721 و 13722 و 13723 لسنه 2020 جنح أول طنطا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


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صحة الغربية

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أدوية مخدرة

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