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سيدة فى البحر الأحمر تنجب 5 توائم .. والأطباء : الأم والأطفال بحالة جيدة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:16 ص
سيدة فى البحر الأحمر تنجب 5 توائم .. والأطباء : الأم والأطفال بحالة جيدة التواءم الخمسة
البحر الأحمر عماد عرفة

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أنجبت سيدة بمدينة الغردقة 5 توائم بعد عملية ولادة قيصرية بمدينة الغردقة، وأكد الأطباء  أن الأم والأطفال بصحة جيدة، وتم نقل التوائم الخمسة للحضانة .

من جانبه قال الدكتور أحمد عبد المالك، استشاري التوليد وأمراض النساء، ونقيب اطباء البحر الأحمر، والمشرف علي ولادة السيدة التي انجبت 5 توائم، أنه تم اجراء عملية قيصرية للسيدة، وانجبت 5 توائم ما بين ذكور واناث، جميعهم بصحة جيدة، وحالتهم مستقرة.

 

واضاف استشاري التوليد وامراض النسا، لـ "اليوم السابع" أنه تم وضع التوائم الخمسة في الحضانة، وأن والدهم رفض الادلاء باي بيانات ، مؤكدا أن صحة والدتهم مستقرة بعد اجراء العملية القيصرية .

 

وتقدم الدكتور أحمد عبد المالك، استشاري التوليد والنساء، ونقيب الاطباء بالبحر الأحمر، بالشكر لفريق العمل الذي شاركه في اجراءت العملية .

 

 

 

 


البحر الاحمر

الغردقة

ولادة 5 توائم

نقيب اطباء البحر الاحمر

اخبار مصر

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