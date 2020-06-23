اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:57 م
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سيدة تفاجأ بحملها لحظة ولادتها وتضع طفلتها فى المرحاض

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:46 م
سيدة تفاجأ بحملها لحظة ولادتها وتضع طفلتها فى المرحاض الطفلة
كتبت نهير عبد النبى

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بعد التأكد من الحمل تبدأ المرأة فى الاستعداد النفسى لاستقبال مولودها والمتابعة المستمرة مع الطبيب للاطمئنان على حالة الطفل، ولكن فى حالة فريدة من نوعها كشفت أم لأربعة أطفال ، انها لم تكن تعلم أنها حامل، وأنجبت طفلة سليمة في المرحاض بشكل مفاجئ.

وحسب جريدة ديلى ميل البريطانية ،كانت غرايس التى تبلغ من العمر 32  سنة ، وجيمس ميخيم  الذى يبلغ من العمر34 سنة ، من ليتل هامبتون، مصرين على أن يكون لديهم ثلاثة أطفال فقط حتى استيقظت الأم في الساعات الأولى من الصباح لتناول الادوية المسكنة المعتادة لها لتخفيف المغص وتناول كوب من الشاي لأنها كانت تشعر بالألم الشديد فى منطقة الحوض.

الطفلة
الطفلة

 

لم تكن جرايس  التي كانت على وشك الولادة ، تعلم  أنها كانت حاملًا في الأسبوع السابع والثلاثين تقريبًا ، و لم يكن لديها نتوءًا ملحوظًا ، وكانت تتناول حبوب منع الحمل ولديها فترات الحيض، ولكن عندما جلست على المرحاض ، شعرت بالم شديد واضطرابات وصرخة نتيجة الألم.

جاء زوجها وابنهما الأكبر يركضان إلى الحمام لأنهما ظنّا أنها تتعرض "لهجوم ما" ، حيث صاحت الأم لهم للاتصال بسيارة إسعاف لأنه كان هناك "شيء قادم".

 

عندما وصل المسعفون ، قاموا بإلقاء الضوء الأزرق على جريس والمولودة الجديدة سيينا ونقلهم الى المستشفى حيث تم إعطاؤهما شهادة صحية مثالية وإرسالهما إلى المنزل.

العائلة
العائلة

 

'وقالت الام، عندما ذهبت إلى الحمام ، لم أشعر أنني ساضع طفلا ، قد تعرضت لـ ثلاث حالات حمل سابقة ، وأعرف كيف يبدو الأمر، كان هناك تدفق كبير ثم كان هناك ضغط وكتلة في الأسفل، 'عرفت بعد ذلك ما كان يحدث وذهلت، كل ما أتذكره هو التفكير "يا إلهي ، هل هذا يحدث حقًا؟".

 

كشفت جريس كيف كانت الولادة مثل "شيء من فيلم" وكان على جيمس أن يمسك الطفلة بيديه في المرحاض، وقالت: جاء زوجي يركض واتصل جيمس بسيارة الإسعاف وكنت أصرخ "هناك شيء قادم".'لقد كان غريبا جدا.


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الولادة

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