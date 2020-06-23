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زى النهاردة.. النيابة بـ"الإضرار بالاقتصاد" تقدم صورة حكم اعتبار الإخوان إرهابية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:17 م
زى النهاردة.. النيابة بـ"الإضرار بالاقتصاد" تقدم صورة حكم اعتبار الإخوان إرهابية المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهاردة من سنتين، وبالتحديد يوم 23 يونيو 2018، قدم ممثل النيابة العامة لمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، صورة من حكم محكمة الأمور المستعجلة والقاضى باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، أثناء محاكمة القيادي الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

ومع بداية الجلسة قدمت النيابة صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة الدائرة الأولى فى القضية المقيدة برقم 3343 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، والذى قضى في منطوقة بالحكم باعتبار جماعة الإخوان المحظورة منظمة إرهابية.

وكما قدمت إفادة من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية تتضمن أنه بالاطلاع على فهرس وجدول قيد الدعاوى المستأنفة تبين عدم حصول استئناف فى الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 مستعجل القاهرة وذلك خلال المدة من 14 فبراير 2014 وحتى 12 يونيه 2014، والإفادة مختومة بختام شعار الجمهورية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

 

 


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