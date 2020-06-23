اليوم السابع
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خالد صلاح
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رفع حالة الطوارئ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا استعداداً لامتحانات نهاية العام الدراسى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:49 ص
رفع حالة الطوارئ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا استعداداً لامتحانات نهاية العام الدراسى خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

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رفعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حالة الطوارئ من الان استعداداً لإجراء امتحانات طلاب السنوات النهائية المقررة في أول الشهر المقبل بناء على توجيهات المجلس الأعلى للجامعات. مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وكافة الخطوات الخاصة بتعقيم لجان الامتحانات من أجل أن تتم هذه الامتحانات بشكل آمن بالمحافظة على سلامة الطلاب ، وذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وصرح الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنه فى هذا الاتجاه تم الانتهاء من كافة  الاستعدادات اللوجيستية للقيام بإجراء امتحانات نهاية العام الجامعى الجاري لطلاب السنوات النهائية.

وأشار إلى أن الكنترولات تستقبل حاليا المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل، مع التأكيد على جميع الكليات بسرعة إتمام وإنجاز عمليات تصحيح الرسائل البحثية للطلاب، لإعلان النتائج وذلك فى ظل الضوابط والإجراءات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من حيث عملية إتمام الأبحاث.

وشددت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة على ضرورة التزام الكليات بوجود مسافة بين كل طالب لا تقل عن 2 متر من جميع الجهات مع التنبيه علي الطلاب بالحضور قبل بدء الامتحان مرتدين الكمامات والقفازات بساعة على الأقل. وقالت إنه تم تخصص أكثر من معمل لإجراء الامتحانات العملية باعتبار كل معمل لجنة امتحانية واحدة، حيث يتم تعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها يوميا كما سيتم مراعاة توفير كافة وسائل وأدوات التطهير اللازمة داخل كل معمل مع توفير ملصقات للتوعية بآليات النظافة العامة وطرق الوقاية والسلامة من أجل حماية الطلاب.

الجدير بالذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، توفر لجميع كلياتها الأدوات الخاصة بتطهير أماكن امتحانات الطلاب، حيث تتم بشكل مستمر عملية تعقيم كامل لمقار اللجان والمباني، والممرات الخاصة بالطلاب وجميع المكاتب الإدارية للجامعة بشكل يومي، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (1)
 

 

بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (2)
 

 

بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (3)
 

كورونا

فيروس كورونا

جماعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

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