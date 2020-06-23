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"دبى هنا" نظام إلكترونى شامل للخرائط والمعلومات الجيومكانية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:30 ص
"دبى هنا" نظام إلكترونى شامل للخرائط والمعلومات الجيومكانية دبى
وكالات

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أعلنت بلدية دبي بدولة الإمارات، عن إطلاق النظام الإلكتروني للخرائط والمعلومات الجيومكانية "دبي هنا"، الذى يتضمن خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد لإمارة دبى تحتوى على جميع الأصول والأراضي والمنشآت والمعالم السياحية، في إطار رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل.

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، يعتبر مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لبلدية دبي المصدر الرسمي والوحيد لجمع البيانات والمعلومات الجغرافية والتفصيلية الرقمية والوصفية للإمارة، بدءاً من المخططات الرئيسة إلى التفاصيل الداخلية للمباني مروراً بالمساحات الخضراء والحدائق والأشجار والجسور والأنفاق وخطوط الخدمات، وصولاً إلى تفاصيل الوحدات السكنية والبيانات البيئية وتحليلها.

وقال مدير عام بلدية دبي المهندس داوود الهاجري: الإنجاز هو خطوة جديدة هدفها تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز مكانة دبي وريادتها كإحدى أذكى مدن العالم، وتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لجعل دبي عنواناً للمدن الذكية في العالم، موضحاً أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجية البلدية والتزامها بتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية المتبعة، لتطوير حلول ذكية ومبتكرة تتيح استخدام نظم المعلومات الجغرافية، والاستفادة منها في توفير بيانات دقيقة تدعم عملية صناعة القرار، وتسهم في تعزيز تجارب المستخدمين في مختلف المجالات.

وأضاف: تُشكل البيانات الجغرافية والجيومكانية دعامة استراتيجية في ضمان جاهزية الإمارة لتحقيق متطلبات عام الاستعداد للخمسين، كما يسهم النظام في تحقيق أهداف وثيقة 4 يناير، التي أصدرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لاستشراف فرص دبي المستقبلية وتحقيق حياة أفضل لسكانها وزوّارها، مشيراً إلى أن مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي يهدف إلى توفير توأم رقمي لدبي (Digital Twin) وهو عبارة عن نسخة رقمية طبق الأصل لمدينة دبي على شكل خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد تحتوي على جميع الأصول والمعالم والمنشآت، وتوفر نسخة رقمية معززة بتقنيات إنترنت الأشياء المرتبطة بالمعلومات الآنية.

وقد انتهى مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي من تطوير نظام إلكتروني ذكي ذي تقنية عالية تتيح استخدام نظم المعلومات الجغرافية في إنشاء البيانات الجغرافية والجيومكانية بطريقة فريدة، كما تقوم بتعزيز تجارب المستخدمين والشركاء في مختلف المجالات لجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية بدبي، من خلال إدارة كل مرافق وخدمات المدينة عبر أنظمة ذكية ومترابطة بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الأداء إلى أعلى مستوياتها.

 


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