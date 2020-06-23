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خليك فى البيت وهنفسحك.. جولة على شواطئ الإسماعيلية.. فيديو وصور

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:47 م
خليك فى البيت وهنفسحك.. جولة على شواطئ الإسماعيلية.. فيديو وصور
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أجرى "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من على شواطئ الإسماعيلية، لنقل صورة الشواطئ بالمحافظة، والخالية من المواطنين، بسبب غلق جميع شواطئ المحافظة، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا المستجد، "كويفيد 19".

وتتميز الإسماعيلية بعدد من الشواطئ علي بحيرة التمساح، بطريق عبد المنعم عمارة السياحى، وأشهرة منتجع نادى الفيروز التابع لمحافظة الإسماعيلية، وشاطئ التعاون، وشبان المسلمين.

وقال، شاكر صالح، مدير منتجع الفيروز السياحى، التابع لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إننا نستغل فترة غلق الشاطئ في رفع كفاءته وتطويره، حيث تم عمل نافورة في مدخل المنتجع بالمشاركة المجتمعية، دون تحمل المحافظة أى شيء، مشيرًا إلي أن اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، أجرى زيارة للمنتجع مؤخرًا وقرر القيام بتطوير حمام السباحة بأعلي الإمكانات.

وعقد، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، مؤتمر صحفي بشأن الإعلان عن قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الحظر بعد الانتهاء من المدة المحددة للحظر.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن غلق المحال التجارية والمولات سيتم بداية من التاسعة مساءً بدلًا من السادسة مساءً والمطاعم والمقاهى من العاشرة مساءً.

كما أعلن رئيس الوزراء، عن استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة وحدائق، كما أوضح أن وسائل النقل الجماعى ستستمر حتى منتصف الليل ومعاودة استئناف فتح وسائل النقل الجماعى الرابعة صباحًا.

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