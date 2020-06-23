حبس سناء سيف 15 يوما وعرضها على طبيب السجن لبيان حالتها الصحية

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمة سناء سيف، خمسة عشر يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وعرضها على طبيب السجن لبيان حالتها الصحية، وعلى مصلحة الطب الشرعى لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها، وعما إذا حدثت فى تاريخ معاصر لما قررت به، وبالصورة الواردة بأقوالها.

وتواجه المتهمة اتهامات الترويج لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدامها موقعًا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمدًا أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدامها حسابًا خاصًّا بشبكة المعلومات الدولية لارتكاب تلك الجريمة

وذكرت النيابة فى بيان صادر لها منذ قليل، أن كل من «ليلى سويف» و«منى سيف» ومعهما عدد من المحامين تقدمتا بطلب إلى "مكتب النائب العام"؛ لسماع أقوالهما بشأن ما تعرضتا إليه من اعتداء وسرقة فجر يوم ٢٢/٦/٢٠٢٠م أمام بوابة منطقة سجون طُرة، ومناظرة ما بهما من إصابات، وأشارتا في شكواهما بتعرض المدعوة "سناء سيف" لواقعة خطف أثناء تواجدها أمام مبنى «مكتب النائب العام» اليوم، فأحال "المكتب الفني للنائب العام" الشكوى إلى «نيابة القاهرة الجديدة» لاتخاذ اللازم قانونًا فيها، والتى أجرت تحقيقات بالواقعة طلبت فيها تحريات مباحث الشرطة حول واقعة الخطف، فوردت مبينةً ضبط المذكورة اليوم نفاذًا لإذن «النيابة العامة» بضبطها.