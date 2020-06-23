جرائم العنف ضد المرأة في تركيا.. زوج يقتل زوجته فى مدينة أوردو التركية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أقدم رجل تركي يدعي عارف. ك 36 عاما على قتل زوجته وأم اولاده الأربعة وتدعي تشيلام .ك 32 عاما بالطبنجة بطلقة في الرأس بعد وقوع مشادة بينهما حسب صحيفة حريت.

حدثت مشادة بين الزوجين ولكنها تحولت الي مشاجرة كبيرة بعد وقت قصير، ليقوم الزوج بإطلاق 3 طلقات نارية علي زوجته، التي غرقت في دمائها بعدما أصابت رأسها أحد الرصاصات، وقام سكان الحي بإبلاغ قوات الشرطة بعد سماع صوت طلقات نارية في المدينة.

ليتم الإعلان بعد ذلك عن وفاة الزوجة التي هي أم لأربعة أطفال متأثرة بجراحها، وتم نقل جثتها لمشرحة مستشفي جولكوي الحكومي.