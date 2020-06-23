جرائم العنف ضد المرأة في تركيا.. زوج يقتل زوجته فى مدينة أوردو التركية

أقدم رجل تركي يدعي عارف. ك 36 عاما على قتل زوجته وأم اولاده الأربعة وتدعي تشيلام .ك 32 عاما بالطبنجة بطلقة في الرأس بعد وقوع مشادة بينهما حسب صحيفة حريت.
حدثت مشادة بين الزوجين ولكنها تحولت الي مشاجرة كبيرة بعد وقت قصير، ليقوم الزوج بإطلاق 3 طلقات نارية علي زوجته، التي غرقت في دمائها بعدما أصابت رأسها أحد الرصاصات، وقام سكان الحي بإبلاغ قوات الشرطة بعد سماع صوت طلقات نارية في المدينة.
ليتم الإعلان بعد ذلك عن وفاة الزوجة التي هي أم لأربعة أطفال متأثرة بجراحها، وتم نقل جثتها لمشرحة مستشفي جولكوي الحكومي.
وكشفت معدلات الجرائم ضد النساء فى تركيا عن النتائج الكارثية لسياسات وخطابات وممارسات حزب العدالة والتنمية الحاكم ضد المرأة، حيث ارتفعت جرائم قتل النساء فى تركيا باستخدام الأسلحة بنسبة 27 % فى آخر 5 أعوام، ليصبح وضع المرأة التركية فى الحياة العامة حرجًا للغاية.
وفى تقرير سابق لموقع تركيا الآن، أكد أن سياسات السلطة الحاكمة تجاه المرأة جعلت حياتها أصعب، إذ ارتفعت جرائم قتل النساء فى تركيا باستخدام الأسلحة بنسبة 27 % من عام 2015 حتى الآن، وقُتل العام الماضى 564 سيدة، 415 منهن قُتلن بالسلاح.
وكشف تقرير "جرائم المرأة لعام 2019" عن وقوع 2324 جريمة قتل لسيدات فى آخر 5 أعوام، وأن 1753 منهن قُتلن بالسلاح. أما عدد النساء اللواتى قُتلن فى أول شهرين من هذا العام فقد وصل إلى 56 سيدة.
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