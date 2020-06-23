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جامعة بنى سويف: 20% تخفيض لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة والعاملين

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:53 م
جامعة بنى سويف: 20% تخفيض لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة والعاملين الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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استعرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ملف انجازات الشعب والبرامج الجديدة خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة عبر تقنية الفيديو بمشاركة نواب رئيس الجامعة والمستشار المالي والقانوني وأعضاء اللجنة و الدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للبرامج الجديدة .

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له، أن الانجازات شملت التسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد ، والتدريب على الشاشات التفاعلية من خلال عدد من الورش التدريبية واقرار نسبة 20% تخفيض لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس واطلاق مسابقة أفضل شعبة لغات وبرنامج جديد ، بالإضافة الى تطبيق الحقيبة التدريبية عن مهارات التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة .

وأضاف رئيس الجامعة أن الانجازات شملت المشاركة في الملتقي الدولي التعليم والتدريب لبوابة التعليم العالى، وتطبيق برنامج الكتروني خاص بمشاريع الطلاب البحثية ، وضم كافة البرامج الجديدة تحت مظلة اللائحة الموحدة للشعب والبرامج الجديدة.

 

 


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