جامعة بنى سويف: 20% تخفيض لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة والعاملين

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له، أن الانجازات شملت التسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد ، والتدريب على الشاشات التفاعلية من خلال عدد من الورش التدريبية واقرار نسبة 20% تخفيض لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس واطلاق مسابقة أفضل شعبة لغات وبرنامج جديد ، بالإضافة الى تطبيق الحقيبة التدريبية عن مهارات التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة .

وأضاف رئيس الجامعة أن الانجازات شملت المشاركة في الملتقي الدولي التعليم والتدريب لبوابة التعليم العالى، وتطبيق برنامج الكتروني خاص بمشاريع الطلاب البحثية ، وضم كافة البرامج الجديدة تحت مظلة اللائحة الموحدة للشعب والبرامج الجديدة.