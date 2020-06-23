توزيع 7 طن بطاطس وعدد 1400 كرتونة مواد غذائية للأسر المتضررة بالغربية

الغربية - محمد طارق

قالت أمانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية ، أن المديرية قامت بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية ، وذلك لشن حملات بالقرى الأكثر احتياجا بمراكز ومدن المحافظة ، ومساعدة الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا .

وأشارت إلى أن الرائدات الريفيات قامت بشن حملات توعية وشرح الإجراءات الاحترازية والوقائية للمواطنين بالمنازل ، كما قامت الجمعيات والمؤسسات بتوزيع مبلغ 400 الف جنيه ، على المتضررين من تداعيات فيروس كورونا سواء بالمرض او العماله الغير منتظمه ، كما قامت بتوزيع اكثر من 10 الاف كمامة بالمجان ، وكذالك توزيع اكثر من 7 الاف كيلو بطاطس ، وتوزيع 1400 كرتونة وشنطة مواد غذائيه .

وكانت أمانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية ، أصدرت تكليفات عاجلة لأشرف مصطفى مدير إدار الضمان الاجتماعى بتشكيل لجنة من قسم الضمان والاغاثه بإدارة قطور للوقوف على الفور عن التلفيات بكافة البيوت التى تضررت من الحريق وعمل تقرير فورى لكافة الاضىرار التى لحقت بالبيوت نتيجة الحريق، لصرف مساعدات فورية من مؤسسة التكافل حسب احتياجات كل أسره .

وقامت اللجنة المشكلة بحصر الخسائر بمنازل 7 أسر وجارى صرف المساعدات الخاصة بكل أسرة منهم.

وكان حريق هائل قد اندلع فى عدد من المنازل بعزبة حميد التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، وهرعت 5سيارات مطافى لمكان البلاغ، وتم السيطرة على حريق اندلع فى منازل 7 أسر وأتت النيران على محتوياتها بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.