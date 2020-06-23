اليوم السابع
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تهديد سائق سباقات أمريكى من أصل أفريقى بـ"حبل مشنقة".. وFBI تبدأ التحقيق

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:48 م
تهديد سائق سباقات أمريكى من أصل أفريقى بـ"حبل مشنقة".. وFBI تبدأ التحقيق مسيرة تضامن مع بوبا والاس
كتب محمد رضا

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يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالى، ووزارة العدل الأمريكية، فى واقعة اكتشاف "حبل المشنقة" فى كشك المرآب لسائق سيارة السباق الأمريكى الأفريقى بوبا والاس، وذلك بعدما دفع والاس - وهو السائق الأسود الوحيد بدوام كامل فى منظمة سباقات السيارات الأمريكية ناسكار - بنجاح لحظر العلم الكونفدرالى من السباقات.

كان العلم مشهداً شائعاً فى دوائر ناسكار لكنه يبقى بالنسبة للكثيرين رمزاً للرق والعنصرية، وتأتى هذه الأخبار بعد تعهد ناسكار بالتحقيق فى الفعل "الشنيع"، وفى بيان، أدانت المنظمة التى تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها العمل فى Talladega Superspeedway فى ألاباما، وقالت المنظمة "تم إبلاغ ناسكار فى وقت متأخر بعد ظهر الأحد أنه تم العثور على حبل فى كشك مرآب الفريق 43"، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة "BBC" الإخبارية.

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وأضاف البيان، "نحن غاضبون ولا نستطيع أن نقول بقوة كافية مدى الجدية التى نتعامل بها مع هذا العمل الشنيع.. لقد بدأنا فى تحقيق فورى وسنفعل كل ما فى وسعنا لتحديد الشخص أو الأشخاص المسئولين وإبعادهم عن الرياضة"، وأضافت: "كما ذكرنا بشكل لا لبس فيه، لا مكان للعنصرية فى ناسكار وهذا العمل يعزز فقط تصميمنا على جعل الرياضة مفتوحة ومرحبة للجميع".

فيما، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الاثنين، أن شعبة الحقوق المدنية التابعة لها ستنضم إلى مكتب التحقيقات الفيدرالى فى تحقيق لتحديد ما إذا كان هناك انتهاك للقانون الاتحادى، فيما وصف والاس، البالغ من العمر 26 عاما، فى بيان له على "تويتر"، الحادث بأنه "عمل عنصرى خسيس تركه حزينا بشكل لا يصدق"، وقال "هذا لن يكسرنى.. لن أستسلم ولن أتراجع".

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فى وقت سابق من هذا الشهر، حظر ناسكار العلم الكونفدرالى من جميع الأعراق، جاء ذلك وسط احتجاجات عالمية ضد وفاة جورج فلويد أثناء وجوده فى حجز شرطة مينيابوليس، وكان والاس قد دعا إلى حظر العلم من حلبات السباق حيث أصبح مشهداً شائعاً، خاصة فى قلب هذه الرياضة فى جنوب الولايات المتحدة.

 

وقال لشبكة CNN الإخبارية، "أخرجهم من هنا.. ليس لديهم مكان لهم.. ولا ينبغى لأحد أن يشعر بعدم الارتياح عندما يأتون إلى سباق ناسكار يبدأ بأعلام الكونفدرالية"، وفى الأسبوع نفسه، كشف والاس وفريقه ريتشارد بيتى موتورسبورتس عن نظام ألوان جديد لشفروليه رقم 43 شيفروليه، مع مادة سوداء مطلية فوق العجلات الخلفية.

 

ومع ذلك، قبل السباق المقرر يوم الأحد فى تالاديجا، حلقت طائرة صغيرة فوق المسار تتبع علمًا كونفدراليًا وشعارًا كتب عليه "Defund Nascar"، وأدان نائب الرئيس التنفيذى فى ناسكار ستيف أودونيل العرض على "تويتر".

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كما أصدر حاكم ولاية ألاباما كاى إيفى، بيانا، يوم الاثنين، يدين "العمل الخسيس"، وكتبت على تويتر "لا مكان لهذا العرض المثير للاشمئزاز من الكراهية فى دولتنا.. بوبا والاس واحد منا"، كما انضم العديد من نجوم ناسكار آخرين إلى قائمة أولئك الذين يدينون الفعل، وأعربوا عن دعم زميلهم السائق، حيث كتب السائق ويليام بايرون على "تويتر": "لا يمكننى تصديق حدوث شىء كهذا والكره الذى يجب على المرء أن يفعله".

وفى السياق ذاته، شارك عدد كبير من نجوم سباق السيارات الأمريكية بينهم السائقين وأفراد الطاقم فى مسيرة عبر أرض السباق لدفع سيارة بوبا والاس إلى خط البداية لإظهار التضامن معه، كما استقبل ليبرون جيمس، نجم كرة السلة فى الدورى الأمريكى للمحترفين على "تويتر"، واصفًا الفعل بأنه "مريض"، وكتب جيمس، "اعرف أنك لا تقف وحيدًا"، مشيرًا إلى والاس على "تويتر"، "أنا هنا معك وكذلك كل رياضى آخر".

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