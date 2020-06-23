اليوم السابع
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تموين الأقصر: تسليم 93% من الدعم للمواطنين خلال يونيو الجارى بـ 39 مليون جنيه

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:17 ص
تموين الأقصر: تسليم 93% من الدعم للمواطنين خلال يونيو الجارى بـ 39 مليون جنيه الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم خلال الفترة من 1 حتى 21 يونيو 2020،  صرف سلع تموينية بمبلغ 39.95 مليون جنيه بنسبة 93% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم..

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم صرف سلع حرة بمبلغ 1.7 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الماضي لعدد 81315 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وكذلك صرف 54.8 مليون رغيف بلدي مدعم بالبطاقات التموينية بمعدل 2.61 مليون رغيف/  يوم، وصرف كمية قدرها 3054 طن دقيق مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين من مظلة الدعم، موضحاً أنه خلال المتابعات تم رصد إنتظام حركة الأسواق والاسعار خلال الفترة الماضية وبالاسعار المناسبة وكذلك المواد البتروليه والبوتاجاز بالاسعار الرسمية المقررة ودون أي معوقات.

وكان قد أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، أنه إنتهى موسم توريد القمح بمحافظة الأقصر، وتم إغلاق كافة مواقع التخزين بالمحافظة، وذلك نظراً للإنخفاض الشديد في معدلات التوريد وحفاظاً على ما تم تخزينه من قمح، حيث تم توريد 24130 طن و276 كيلو قمح.

وأضاف وكيل تموين الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالي المورد بالمحافظة من القمح حتى غلق الشون والصوامع، بلغ نسبة 71% من السعة التخزينية بمحافظة الأقصر، وشملت بيان تلك الكميات فى بنكر إسنا 22679 طن و845 كيلو قمح، وفى صومعة أرمنت تم توريد 1036 طن و70 كيلو قمح، وفى شونة أرمنت 414 طن و361 كيلو قمح.

 


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