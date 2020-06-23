تركيا.. إصدار فاتورة كهرباء بقيمة 70 ألف و840 ليرة لاستهلاك طالب فى شهر

كتب- هاشم الفخراني

كشفت وسائل إعلام تركية النقاب عن إصدار فاتورة كهرباء بقيمة 70 ألف 840 ليرة تأتي لأحد المنازل الطلابية في مدينة إدرنة التركية

وتلقي 4 طلاب جامعيين في جامعة طراقيا التركية فاتورة كهرباء بقيمة 70 ألف 840 ليرة تركية عن شهر مايو فقط.

وقال أحد الطلاب ويدعي فرقان قادر أن الفواتير قد تم إرسالها في رسالة نصية، وقد أصابتهم الرسالة فور تلقيهم إياها بالصدمة وظنوا انها مزحة. لكنهم تأكدوا من ان فاتورتهم للكهرباء لشهر مايو جاءت 70 ألف ليرة.

وأضاف انهم تقدموا بشكوي علي الفاتورة واتضح أن المبلغ المستحق للدفع هو 120 ليرة فقط بعد تصحيح الخطأ الذى يعكس تخبط الإدارة التركية .

وأمس الإثنين، أعتدت الشرطة التركية على تظاهرة لنقابة المحاميين ضد تدخل حكومة العدالة والتنمية فى النظام الانتخابي للنقابة باسم "مسيرة الدفاع".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن مشاهد الاعتداء على مسيرة رؤساء نقابة المحامين باسم "مسيرة الدفاع" في مدينة أنقرة من قبل قوات الشرطة التركية بعدما قطعوا عليهم الطريق عند مدخل طريق إسكي شهير ومنعوهم من دخول أنقرة.