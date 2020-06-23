اليوم السابع
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تدريب الرى ينظم دورة للعاملين فى الوزارة بالوجه القبلى عبر الفيديو كونفرانس

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:39 م
تدريب الرى ينظم دورة للعاملين فى الوزارة بالوجه القبلى عبر الفيديو كونفرانس جانب من دورة التدريب
كتبت أسماء نصار

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نظم قطاع التدريب الإقليمى دورة تدريبية حول " الشئون التعاقدية وقانون 182 لسنة 20-8 "، بفرع قطاع التدريب بإسنا لمتدربين من مختلف قطاعات الوزارة ( أسوان وقنا واسنا وتوشكى )، فى ضوء الأهداف العامة لقطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى من استمرارية لمنظومة التعلم الإلكترونى E- Learning.

وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إن تطبيق هذا الأسلوب التدريبى يأتى فى إطار سياسة الوزارة لتعزيز التعلم والتدريب الإلكترونى وإستهداف أكبر عدد من أبناء الوزارة وصقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم .

وأشار عبد العاطى إلى أهمية هذه البرامج فى بناء وتنمية مهارات شباب مهندسى الوزارة ليكونوا قيادات المستقبل وكذلك بضرورة الاستمرار فى  تطبيق منهجية التعلم عن بُعد وخصوصاً فى ضوء الاجراءات الاحترازية التى تتبعها الوزارة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد  covid 19.

وأوضح الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التديب الإقليمي للموارد المائية والرى أن هذه فرصة لتسويق تكنولوجيا التواصل والتعلم عن بُعد والتوسع فى استخدامها، مشيرا الى انه حاليا حاليا تجهيز فرع تدريب المنصورة .

و نظم قطاع التدريب خلال 2019 ، عدد من الأنشطة التدريبية على المستويين المحلى والإقليمى، فعلى مستوى الوزارة تم تنفيذ 176 برنامجاً تدريبياً ل 3769 متدرباً ، وعلى المستوى القومي تم تنفيذ 34 برنامجاً تدريبياً لـ 660 متدرباً ، في حين تم تنفيذ 13 برنامجاً تدريبياً لـ 182 متدرباً على المستوى الإقليمى .

وأكد عنتر على الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد  بالمقر الرئيسى والفروع  والمداومة على تعقيم مبنى القطاع والفروع وتواجد الحد الأدنى من المهندسين والعاملين بما يضمن استمرار منظومة العمل.

أوضح رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بأن البرامج تنوعت مابين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة الى برامج الحاسب الالي واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية ، لافتا إلى أن البرامج استهدفت جميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.







 


وزير الرى

القيادات الشابه

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