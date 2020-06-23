اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:23 ص
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بلاش مشروبات غازية ولا كافيين.. عصائر طبيعية هتخليك تركز قبل الامتحان

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:00 ص
بلاش مشروبات غازية ولا كافيين.. عصائر طبيعية هتخليك تركز قبل الامتحان عصائر-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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القهوة والشاى والمشروبات الغازية هى والوسيلة التى يلجأ لها الطلاب لتساعدهم على التركيز وترطب الجسم فى وقت الحر ، ولكنها من المشروبات التى تؤثر على صحتهم وتضعف الجهاز المناعى عندهم، لذلك ننصح طلاب الثانوية العامة بتناول العصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمواد المضادة لللأكسدة التى تساعدهم على النشاط والتركيز وتقوى مناعتهم ، وحسب ما ذكره موقعunder30ceo  فهى:

عصائر تساعد على التركيز والنشاط:
 

1:عصير الجزر، يحتوي الجزر على مستويات عالية من البيتا كاروتين،  وهو أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد على أكسجة الدم والدماغ وأنسجة الجسم، وتساعد على التركيز والنشاط.

2: عصير البنجر، يعتبر عصير البنجر واحد من أهم العصائر  الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية والمواد المضادة للأكسدة الغذائية التي تحسن ضغط الدم وتدفقه في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك الدماغ والقلب والعضلات.

3: عصير الرمان، يحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية والمواد المضادة للاكسدة التى تحمي وظائف المخ وتساعد على التركيز وتمد الجسم بالنشاط والطاقة.

4:عصير التوت، يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى المغذية والتى تعزز صحة الجهاز العصبى.

5: عصير العنب الأحمر ، يحتوى على مضادات الأكسدة القوية و الفلافانويد وريسفيراترول، الذى يعزز المخ ويساعد على النشاط والحيوية.

6:عصير الخضراوات، سواء البقدونس او السبانخ او اللفت ، مع اضافة الليمون والزنجبيل، وهى من الخلطات المهمة لصحة الجسم وتساعد على التركيز وتعزيز صحة الجهاز العصبى.

 

 


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