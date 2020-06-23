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بعد قليل.. خبراء الدواء يكشفون حقيقة أدوية كورونا فى لايف اليوم السابع

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:15 م
بعد قليل.. خبراء الدواء يكشفون حقيقة أدوية كورونا فى لايف اليوم السابع حقيقة أدوية كورونا

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يبث اليوم السابع بعد قليل في لايف تغطية خاصة على صفحته على فيسبوك لقاءً مع عدد من خبراء الدواء في مصر يكشفون فيه حقيقة أدوية كورونا المعلن عنها خلال الفترة الماضية.

ويستضيف اليوم السابع في تغطيته الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، الدكتور على عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان، ويكشفا تفاصيل جديدة عن أنواع الأدوية المعلن عنها إعلاميا مؤخرا، وهل تلك الأدوية فعالة في مواجهة فيروس كورونا، وهل بين الأدوية المعلن عنها ما هو غير فعال ويندرج تحت "الدعاية الإعلانية".

ويقدم التغطية الزميلة شروق وجدى، ومعها من صالة تحرير اليوم السابع الزميل وليد عبد السلام مسئول ملف الصحة بالجريدة.

وكانت عدد من الشركات والهيئات أعلنت وصولها إلى أدوية لكورونا، وانتهاء التجارب السريرية على الأدوية التي يتم تجريبها لبيان فعالياتها في مواجهة كورونا ومن بينها علاج البلازما، وافيجان، وهيدروكسي كلوروكوين من المقرر أن تنتهى خلال شهرين من الآن، ليتم اعتمادههم بشكل رسمي كعلاج لهذا الفيروس.

وفى وقت سابق قال الدكتور محمد أحمد على أستاذ الفيروسات بالمركز القومى للبحوث، إن دواء "أفيجان" جرى استخدامه فى دول مثل الصين واليابان، وأثبت نجاحة بنسبة 91%، وكان لابد من التأكد من فعاليته، فجرت الأبحاث عليه فى المعهد القومى للبحوث للتأكد من فعاليته.

 

 

 


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