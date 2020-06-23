إسلام أباد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 3946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 185 ألفا و34 حالة، وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني أن الوزارة سجلت 105 حالات وفاة جديدة ليبلغ اجمالي الوفيات 3695 بينما تماثل للشفاء 73 ألفا و461 حالة.

وكان رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان أعلن ، فتح البلاد لمجالها الجوى جزئيا أمام الرحلات الدولية، فى خطوة تهدف بشكل رئيس إلى تسهيل عودة العمالة الباكستانية في الخارج.