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الوزراء: الحالات الحرجة فى تناقص ولا تتجاوز 2.5% ما يعطينا قدرا من الطمأنينة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:03 م
الوزراء: الحالات الحرجة فى تناقص ولا تتجاوز 2.5% ما يعطينا قدرا من الطمأنينة نادر سعد
كتب محمد شرقاوى

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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرارات الحكومة الجديدة بشأن الإجراءات الاحترازية. وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أنه قررنا تنفيذ الإجراءات يوم السبت كى تبدأ المطاعم والمقاهي أول يوم في العطلة.

وحول إعادة فتح دور العبادة، قال: "وزارة الأوقاف والجهات المسئولة هى التي ستحدد المساجد التي ستفتح في كافة المحافظات مع تطبيق الضوابط الاحترازية، كاصطحاب سجادة صلاة خاصة وارتداء كمامة وإغلاق دورات المياه"، مشيرا إلى أنه سيتم استمرار إيقاف الصلوات الأسبوعية.

وتابع: "المقصود بنسبة 25% الخاصة بالأندية الرياضية الأعداد بالمنشآت التابعة للأندية كالمطاعم أو صالات الألعاب الرياضية، لكنها لا ترتبط بالحدائق أو المساحة الإجمالية للنادي"، مؤكدا أن عودة المسابقات الرياضية وفي مقدمتها دوري كرة القدم قرار دولة، معلقا: "خلينا أقولها بعبارة واضحة، الدولة قررت عودة النشاط الرياضي ودوري كرة القدم".

وأكد أن الحكومة لن تتردد على فرض قيود مرة أخرى حال حدوث أي مشكلات، معلقا: "ما نخشاه نسبة الوفيات ونسبة الإصابات الحرجة بالنسبة لإجمالي الإصابات، والحمد لله الحالات الحرجة في تناقص حيث لا تتجاوز 2.5% وهو ما يعطينا قدرا من الطمأنينة". وأردف: "حظر التجوال سيرفع تماما ابتداء من يوم السبت وآخر موعد لتطبيقه الجمعة المقبل".


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