الهند تدرس السماح باستئناف رحلات جوية أجنبية بعد انتقادات أمريكية

قالت وزارة الطيران المدني الهندية اليوم الثلاثاء إنها تدرس السماح باستئناف بعض رحلات الطيران الدولية بعدما اتهمت واشنطن الهند "بممارسات غير عادلة وتنطوي على تمييز".

وقالت الوزارة في بيان على تويتر "مع انتقالنا من مرحلة الإجلاء الجوي المحكوم لمواطنينا في مناطق مختلفة من العالم والرعايا الأجانب من الهند، ندرس الآن إمكانية إقامة ترتيبات ثنائية".

كانت وزارة النقل الأمريكية قد أصدرت أمس الاثنين أمرا يلزم شركات الطيران الهندية بتقديم طلب للحصول على إذن قبل القيام برحلات جوية عارضة.

وأضافت الوزارة أنها تسعى "لاستعادة التكافؤ لشركات الطيران الأمريكية" بموجب اتفاقية النقل الجوي بين البلدين.

وذكرت أن الحكومة الهندية حظرت جميع الرحلات المنتظمة، محتجة بفيروس كورونا، ولم توافق على عمليات غير منتظمة للشركات الأمريكية.

وقالت الوزارة الهندية إنها تدرس "إمكانية إقامة ممرات ثنائية فردية، بين الهند والولايات المتحدة، أو الهند وفرنسا، أو الهند وألمانيا، أو الهند والمملكة المتحدة".

وأضافت أنه "طبقا للمفاوضات، من المتوقع أن تصدر القرارات النهائية قريبا".

وقالت الحكومة الأمريكية إن شركة الخطوط الجوية الهندية تدير ما تصفها بأنها رحلات عارضة لإعادة الرعايا إلى الوطن بين الهند والولايات المتحدة في الاتجاهين منذ السابع من مايو أيار.