اليوم السابع
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النيابة العامة تحقق مع عصابة تتاجر فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بدمياط

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:23 م
النيابة العامة تحقق مع عصابة تتاجر فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بدمياط عملات اجنبية - ارشيفية
دمياط عبده عبد البارى

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تنظر النيابة العامة ببورسعيد التحقيق مع تشكيل عصابى مكون من أكثر من 10 أشخاص من عدة محافظات تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون.

 

ومن بين المتهمين فى تلك الشبكة اثنين أصحاب شركات صرافه بمدينة دمياط وثالث مستورد يقوم بتبديل العملات الأجنبية منهما.

 

وتلقت الرقابة الإدارية معلومات بقيام تشكيل عصابى من عدة محافظات بينهما دمياط وبورسعيد والدقهلية يقومون بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية التى يحددها البنك المركزى وخفض قيمة الجنيه وتم تشكيل فريق من الرقابة الإدارية بالمحافظات المذكورة ولجنة من البنك المركزى لضبط المتهمين وجرد الدفاتر الخاصة بشركات الصرافة المتورطة فى الأمر.

وتمكن رجال الرقابة الإدارية بدمياط من ضبط كلا من ا. ك صاحب شركة صرافة بشارع التحرير وط. ا صاحب شركة صرافة بشارع الجلاء بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية التى يحددها البنك المركزى وخفض قيمة الجنيه.

 

وأفادت تحريات الرقابة الإدارية أن المتهمين اتفقوا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى دمياط والمحافظات المجاورة "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع سعر الدولار وأسعار السلع

 

وكشفت التحريات قيام المتهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وقيامهم باستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين استغلوا تجارتهم فى العقارات والأراضى كستار لنشاطهم ‏المؤثم ‏تحقيقاً للربح السريع مستهينين بالأضرار السلبية على الاقتصاد القومى للبلاد ومتخذين من محل عملهم مركزاً لإدارة نشاطهم ، وتوفير العملات الأجنبية للتجار مقابل إرسال بما يعادلها بالجنيه المصرى عن طريق العائدين من الخارج للبلاد أو عن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك ليقوم باستلامها وتوصليها لآخرين.

 

وبعرض ما توصلت إليه جهود الهيئة من معلومات وتحريات على النيابة العامة، أصدرت قرارها بضبط المتهمين وبتفتيش مقار إدارتهم للنشاط، والذى أسفر عن ضبط العديد من المبالغ المالية بالعملات الأجنبية المختلفة.

 

حيث ضبط بمقر شركة الأول 150 الف دولار و650 الف جنيه مصرى بشقته بمدينة رأس البر وضبط بشركة المتهم الثانى 50 الف دولار.

 

كما تم ضبط مستورد اخشاب قشرة شهير يقوم بتبديل العملات الأجنبية منهم لتسهيل أعمال تجارية واستيرادية.


محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الرقابة الإدارية

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