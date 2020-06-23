كتب سمير حسنى

أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من توسع وجود روسيا في شرق المتوسط وليبيا، مضيفا بأن الحلف يحقق بالحادثة بين الفرقاطتين الفرنسية والتركية، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وفى وقت مبكر، أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أن الحلف ركز على تمكين الأفغان من محاربة الإرهاب بأنفسهم وإقامة دولتهم، وقال ستولتنبرج - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء، "نحن موجودون فى أفغانستان منذ ما يقرب من عشرين عاما لكني أعتقد أن ما قمنا به على مدى السنوات الماضية كان التركيز على تمكين الأفغان من محاربة الإرهاب بأنفسهم وإقامة بلدهم".