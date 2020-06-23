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المترو: مد ساعات التشغيل اليومى لمنتصف الليل لتناسب تعديلات حظر التجوال

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:06 م
المترو: مد ساعات التشغيل اليومى لمنتصف الليل لتناسب تعديلات حظر التجوال مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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أكدت مصادر بشركة المترو أنه سيتم تعديل مواعيد التشغيل اليومى للخطوط الثلاثة لتناسب التعديلات الأخيرة فى مواعيد حظر التجوال من 12 منتصف الليل حتى 4 من صباح اليوم التالى.

وأضاف المصادر لليوم السابع أنه سيتم مد ساعات التشغيل اليومى لتصل إلى 12 منتصف الليل مع بداية التشغيل اليومى 5.15 صباحًا.

كان أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن وسائل النقل الجماعى ستستمر حتى منتصف الليل ومعاودة استئناف فتح وسائل النقل الجماعى الرابعة صباحا.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.


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