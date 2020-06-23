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العربية: 4 طائرات إسرائيلية شاركت بقصف مواقع فى السويداء السورية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:13 م
العربية: 4 طائرات إسرائيلية شاركت بقصف مواقع فى السويداء السورية سوريا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، أن 4 طائرات إسرائيلية شاركت بقصف مواقع في السويداء السورية.

وفى وقت سابق أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى لـ "عدوان" في أجواء مدينتي السويداء ودير الزور جنوبي وشرقي سوريا.

 


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