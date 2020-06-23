العربية: هجوم مسلح من تشكيلات الوفاق لتغيير رئيس بلدية غريان

كتب سمير حسنى

أعلنت مصادر لقناة العربية، أن ميليشيات الوفاق قادت هجوما مسلحا لتغيير رئيس بلدية غريان، وقبل قليل، ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها أن الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار.

كان الجيش الليبي، أعلن فى وقت سابق الدفع بمزيد من التعزيزات باتجاه غرب سرت تحسبا لهجوم لكتائب الوفاق لليوم الثانى على التوالى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان العميد خالد المجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الوطنى الليبى، إن التعزيزات التى أرسلناها إلى سرت جاهزة لصد أى هجوم من قبل الميليشيات المدعومة من تركيا، مشيرا إلى أن المعركة فى ليبيا باتت تأخذ منحنى خطيرا على الصعيد الدولى.