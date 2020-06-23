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العربية: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لغارات إسرائيلية على السويداء

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:03 م
العربية: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لغارات إسرائيلية على السويداء سوريا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن النظام السوري يؤكد أن دفاعاته الجوية تصدت لغارات إسرائيلية على السويداء.

وفى وقت سابق وقع انفجار اليوم الثلاثاء، فى بلدة "تل حلف" بريف مدينة رأس العين/ سرى قانيه الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا شمال شرقى سوريا، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى. وفق وسائل إعلام تركية.

وقالت مصادر كُردية أن انفجاراً ناجماً عن سيارة مفخّخة وقع بالقرب من دوار بلدة تل حلف فى ريف مدينة سرى كانيه (رأس العين على الحدود التركية السورية).

وبحسب تصريحات المرصد السورى لحقوق الإنسان ، لقى 4 أشخاص مصرعهم فى الانفجار ، وقيل أن هناك إصابات عديدة إثر إنفجار السيارة المفخخة التى استهدفت تجمع للمحال التجارية قرب دوار تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين.


سوريا

النظام السورى

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