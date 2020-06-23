الطيران الإماراتى يحلق فى سماء الدولة لتحية أبطال الخطوط الطبية.. فيديو

كتب آسر أحمد

حلقت بعض الطائرات الحربية التابعة لقوات الجو الإماراتي، في سماء دولة الأمارات، لرسم العلم الإماراتي لتحية الأطباء والعاملين في المجال الطبي الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

ونشرت الصفحة الرسمية لصحيفة الأمارات اليوم، لقطات من تحليق الطائرات الإماراتية في السماء لرسم علم الدولة، بينما يقف في الأرض الكثير من المواطنين وهم يحملون الأعلام لتبادل التحية مع الطائرات.

فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية يحلق فوق مستشفى دبي لتوجيه تحية من الأجواء لأبطال خط دفاعنا الأول #دبي #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/i8RZevKXqt — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 23, 2020

وأعلنت وزارة الصحة فى الإمارات، أنه تم تسجيل 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد وشفاء 657، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت وزارة الصحة الاماراتية قد أعلنت بالأمس عن تسجيل 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والإجمالى يصل إلى 45,303 حالة









فيما بدات وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات بإجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد لموظفي حكومة عجمان، بداية من الأمس بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية ويأتي اجراء الفحوصات ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامية إلى الحد من انتشار كورونا.وفق البيان الإماراتية.

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي- مدير عام دائرة الموارد البشرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الشيخ حميد بن راشد النعيمي – عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، و الشيخ عمار بن حميد النعيمي – ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لتوفير أعلى مستويات السلامة والتدابير الوقائية والاحترازية لموظفي حكومة عجمان حرصاً على سلامة الموظفين في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها العالم حالياً جراء تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).