الرباط (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 10 آلاف و264 حالة، وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة - بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية الخاصة بها - قد بلغ 546 ألفًا و523 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.