وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس، ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 214 حالة، لافتة إلى تسجيل 18 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي في البلاد إلى 8 آلاف و384 حالة.
 