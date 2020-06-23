اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية دون إصابات بأرض اللواء

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:09 ص
السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية دون إصابات بأرض اللواء حريق شقة - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اندلع حريق فى شقة بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، وكانت قد تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب حريق بشارع الطريق الأبيض، بمنطقة أرض اللوا بالعجوزة، وأسرع رجال المباحث للانتقال إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

 وتشدد  الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

 وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة ، أن السكان يهملون التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى تلف فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.


حريق شقة

حريق بالعجوزة

ارض اللواء

امن الجيزة

الحماية المدنية

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا

صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا

محدش يقدر يعارضه علناً.. العثور على بالون به عبارات نقد لزعيم كوريا الشمالية

محدش يقدر يعارضه علناً.. العثور على بالون به عبارات نقد لزعيم كوريا الشمالية

%91 من قراء اليوم السابع يؤيدون منع تواجد الأهالي أمام لجان امتحانات الثانوية

%91 من قراء اليوم السابع يؤيدون منع تواجد الأهالي أمام لجان امتحانات الثانوية

طقس حار اليوم وشبورة بالقاهرة والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

طقس حار اليوم وشبورة بالقاهرة والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

إصابة ابن اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا.. وخضوعه للعزل المنزلى

إصابة ابن اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا.. وخضوعه للعزل المنزلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة