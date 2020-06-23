السفارة الفرنسية بالقاهرة تؤكد مساندة بلادها لمصر فى وقف إطلاق النار بليبيا

كتب : أحمد علوى

قالت سفارة فرنسا فى القاهرة، إن فرنسا تساند بصورة كاملة المبادرة السياسية التي تبنتها مصر في 6 يونيو الماضي، وكذلك الجهود المصرية المبذولة على هذا الأساس بهدف الوقف الفورى للأعمال القتالية والتوصل السريع لوقف إطلاق النار فى إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وتطبيق تحكم وتخصيص عادل للموارد الليبية، وكذلك إعادة إطلاق حوارسياسى بين الأطراف الليبيبة.

وأضافت السفارة فى بيان لها: للمساهمة في هذه الأهداف، تجرى فرنسا تنسيقا مع مصر ومع شركائها الأوروبيين ومع شركائها الدوليين الرئيسيين بغرض إعادة إطلاق العملية السياسية فى ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة وفى إطار المحددات التي تم الاتفاق عليها فى مؤتمر برلين.

وقالت السفارة إن الاستقرار فى ليبيا ومكافحة الإرهاب فى هذا البلد هما أمران حاسمان بالنسبة لأمن المحيط الإقليمى لهذا البلد وبالنسبة لجيران ليبيا كما بالنسبة لأوروبا. ويمر هذا الأمر عبر العودة الدائمة للهدوء ميدانيا وعبر حل سياسي تندرج فيه كافة الأطراف.