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الأوقاف تعلن توفير خدمة توصيل صكوك الأضاحى للمنازل

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:03 م
الأوقاف تعلن توفير خدمة توصيل صكوك الأضاحى للمنازل صك الأضحية
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف عن توفير خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل، وذلك تيسيرا وراحة للمتبرعين وبخاصة كبار السن وأصحاب الظروف الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه يمكن طلب الصك عبر موقعها الالكترونى أو عبر رسائل الواتس اب على أي من الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258) متضمنة (الاسم – العنوان – عدد الصكوك"

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منح مكافأة قدرها 20 ألف جنيه لأول خمس مديريات إقليمية تحقق كل منها 500 صكا، على أن تقدم المديرية كشفًا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف، ومكافأة أخرى قدرها 1500 جنيه لكل إمام أو موظف أو مسئول يحقق مائة صك منفردًا، لأول 20 شخصًا. 

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى.

 

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن أنه توفير لحوم الأضاحي لعدد مليون ومائة وخمسين ألف أسرة في العام الماضي وحده، يسر وزارة الأوقاف أن تطلق مشروع صكوك الأضاحى للعام الحالى 1441هــ بمبلغ 1800 جنيه للصك، مع تحويل المبلغ بالكامل إلى لحوم أضاحي دون أي مصروفات إدارية أو إعلانية".

وقالت الوزارة فى بيان سابق، إن صكوك العام الماضى، تجاوزت 105 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحى، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة، موجهة الشكر لكل من شارك فى إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعى، كما أنه من المتوقع أن يكون فى العام المالى الحالى نقلة فى مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.

وتابعت وزارة الأوقاف، أن محافظة القليوبية احتلت المركز الرابع على مستوى محافظات الجمهورية فى تحصيل صكوك الأضاحى، وتم تخصيص 45 طنا لها العام الماضى، كما تم تخصيص لكبرى محافظات الوجه القبلى 65 طن لحوم من صكوك الأضاحى، مخصصة لـ65 ألف أسرة بتلك المحافظات، مشيرة إلى أن عملية الذبح تمت كاملة فى الوقت الشرعى للذبح.

 

 

 

 

 


صك الأضحية

صكوك وزارة الأوقاف

عيد الأضحى

الأضحى

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