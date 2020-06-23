اليوم السابع
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الأوقاف: إصدار 20 كتابا من سلسلة "رؤية" لمواجهة وتفكيك الفكر المتطرف

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:56 ص
الأوقاف: إصدار 20 كتابا من سلسلة "رؤية" لمواجهة وتفكيك الفكر المتطرف كتاب مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة الأوقاف، أن مشروع سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، من أهم المشروعات الثقافية فى مجال الفكر المستنير فى القرن الحادى والعشرين ، وتأتى أهمية المشروع من كونه يهدف إلى مواجهة وتفكيك الفكر المتطرف ، وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة التى تستغلها الجماعات الإرهابية والمتطرفة ولا سيما الجماعات المتاجرة بالدين منها ، لتمرير مشروعها التدميرى ضد الإنسانية.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أن المشروع يهدف إلى تعزيز التسامح الدينى وتنمية الانتماء الوطنى وترسيخ أسس المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن الواحد دون تمييز ، وتعزيز المشترك الإنسانى بين البشر ، وإحلال ثقافة الحوار والسلام محل ثقافة الاحتراب والاقتتال .

 وبالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، وبتعاون كبير بين الجانبين تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بإصدار 20 عددًا من سلسلة (رؤية) هى :

مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف .

  1. فقه بناء الدول.
  2. بناء الشخصية الوطنية.
  3. مفاهيم يجب أن تصحح فى فقه السيرة والسنة.
  4. فقه الدولة وفقه الجماعة .
  5. الحوار الثقافى بين الشرق والغرب .
  6. حماية دور العبادة .
  7. الكليات الست .
  8. ضلالات الإرهابيين وتفنيدها .
  9. خطورة التكفير والفتوى بدون علم .
  10. هويتنا الواقية فى زمن العولمة .
  11. فقه النوازل “كورونا المستجد أنموذجًا” .
  12. بناء الوعى .
  13. مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة .
  14. الأدب مع سيدنا رسول الله “صلى الله عليه وسلم” .
  15. فى رحاب فن المقال .
  16. قواعد الفقه الكلية .
  17. الكمال والجمال فى القرآن الكريم.
  18. نعمة الماء .. نحو استخدام رشيد للمياه .
  19. الإسلام يتحدث عن نفسه .

 

وأوضحت الوزارة أن السلسلة حققت منذ إطلاقها من نحو ثمانية أشهر تقريبًا مبيعات زادت على نصف مليون نسخة، وجار الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع ، وتتمثل فى عدة محاور :

الأول : استكمال مسيرة هذه السلسلة الرائعة .

الثانى : التوسع فى نشرها ورقيًّا وإلكترونيًّا وتوزيعها على المدارس والجامعات ومراكز الشباب ، وتحميلها إلكترونيًّا على مواقع الجهات المعنية بالثقافة وبناء الشخصية فى ضوء العمل المشترك واللجنة المشتركة بين وزارات : الأوقاف ، والثقافة ، والتربية والتعليم ، والتعليم العالى ، والشباب والرياضة ، ووزارة الإعلام ، والهيئة الوطنية للإعلام .

الثالث : إطلاق سلسلة رؤية باللغات الأجنبية ، وجار طباعة أول عددين منها باللغة الإنجليزية والفرنسية ، وهما :

  1. فقه بناء الدول .
  2. مفاهيم يجب أن تصحح فى فقه السيرة والسنة .

سلسلة رؤية

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وزارة الأوقاف

كتب وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

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