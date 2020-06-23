الأوقاف: إصدار 20 كتابا من سلسلة "رؤية" لمواجهة وتفكيك الفكر المتطرف

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف، أن مشروع سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، من أهم المشروعات الثقافية فى مجال الفكر المستنير فى القرن الحادى والعشرين ، وتأتى أهمية المشروع من كونه يهدف إلى مواجهة وتفكيك الفكر المتطرف ، وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة التى تستغلها الجماعات الإرهابية والمتطرفة ولا سيما الجماعات المتاجرة بالدين منها ، لتمرير مشروعها التدميرى ضد الإنسانية.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أن المشروع يهدف إلى تعزيز التسامح الدينى وتنمية الانتماء الوطنى وترسيخ أسس المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن الواحد دون تمييز ، وتعزيز المشترك الإنسانى بين البشر ، وإحلال ثقافة الحوار والسلام محل ثقافة الاحتراب والاقتتال .

وبالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، وبتعاون كبير بين الجانبين تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بإصدار 20 عددًا من سلسلة (رؤية) هى :

مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف .

فقه بناء الدول . بناء الشخصية الوطنية . مفاهيم يجب أن تصحح فى فقه السيرة والسنة . فقه الدولة وفقه الجماعة . الحوار الثقافى بين الشرق والغرب . حماية دور العبادة . الكليات الست . ضلالات الإرهابيين وتفنيدها . خطورة التكفير والفتوى بدون علم . هويتنا الواقية فى زمن العولمة . فقه النوازل “كورونا المستجد أنموذجًا ” . بناء الوعى . مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة . الأدب مع سيدنا رسول الله “صلى الله عليه وسلم ” . فى رحاب فن المقال . قواعد الفقه الكلية . الكمال والجمال فى القرآن الكريم . نعمة الماء .. نحو استخدام رشيد للمياه . الإسلام يتحدث عن نفسه .

وأوضحت الوزارة أن السلسلة حققت منذ إطلاقها من نحو ثمانية أشهر تقريبًا مبيعات زادت على نصف مليون نسخة، وجار الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع ، وتتمثل فى عدة محاور :

الأول : استكمال مسيرة هذه السلسلة الرائعة .

الثانى : التوسع فى نشرها ورقيًّا وإلكترونيًّا وتوزيعها على المدارس والجامعات ومراكز الشباب ، وتحميلها إلكترونيًّا على مواقع الجهات المعنية بالثقافة وبناء الشخصية فى ضوء العمل المشترك واللجنة المشتركة بين وزارات : الأوقاف ، والثقافة ، والتربية والتعليم ، والتعليم العالى ، والشباب والرياضة ، ووزارة الإعلام ، والهيئة الوطنية للإعلام .

الثالث : إطلاق سلسلة رؤية باللغات الأجنبية ، وجار طباعة أول عددين منها باللغة الإنجليزية والفرنسية ، وهما :