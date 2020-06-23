اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:33 م
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اضبط مخالفة.. أهالى قرية العشى بالأقصر يطالبون بتطهير وتغطية ترعة الصعايدة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:19 م
اضبط مخالفة.. أهالى قرية العشى بالأقصر يطالبون بتطهير وتغطية ترعة الصعايدة أهالى قرية العشى يناشدون المسئولين بتطهير وتغطية ترعة الصعايدة
الأقصر – أحمد مرعى

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ناشد أهالى قرية العشى المسئولين بمديرية الرى والموارد المائية، ومحافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حمايتهم من الأمراض وحماية أطفالهم من الخطر، وذلك بعد التلوث المتكرر داخل "ترعة الصعايدة" وإزالة الحشائش والمخلفات منها وتغطيتها لحماية الجميع.

وقال محمد سيد ابن قرية العشى لـ"اليوم السابع"، إن الأهالى متضررين من جفاف الترعة خلال الفترة الماضية وانتشار المخلفات داخلها وانبعاث روائح كريهة منها تعرضهم للخطر، قائلاً "الترعة مفيش فيها مياه عشان نسقى الزرع وكمان فيه مخلفات وروائح كريهة تهدد الصحة العامة، وتعرض أهالينا للخطر والإصابة بالأمراض المعدية من التلوث المتكرر داخلها".

وأضاف، أنهم قدموا شكوى من قبل وتم العمل على قدم وساق فى تجريف وتطهير ترعة الصعايدة بقرية العشى ونواحيها وإزالة المخلفات والحشائش وورد النيل منها، ولكن سرعان ما عادت الروائح الكريهة والتلوث للترعة من جديد، وناشد المسئولين بدعمهم وحمايتهم وحماية أطفالهم من الخطر بضرورة تغطية الترعة وتنظيفها أولاً بأول لعدم تعرضهم للأمراض المعدية.

وكان قد صرح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه قامت الوحدة المحلية لقرية العشى، باستكمال أعمال النظافة داخل نطاق القرية، حيث تم رفع 4 أطنان من التراكمات والمخلفات من الطرق، ونفذت أعمال الحملة بقيادة مكى عمر سكرتير القرية، كما قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة برفع 5 أطنان مخلفات بقيادة أشرف سعد الدين رئيس قرية الصعايدة.

وأضاف العقيد أحمد الهوارى، فى بيان صحفى، أنه تم أيضاً رفع 15 طنا من القمامة والتراكمات والمخلفات الصلبة داخل نطاق المدينة، وذلك بإشراف يوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز، وطه عباس مسئول النظافة بالمدينة، حيث يأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير اعمال منظومة النظافة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

أهالى قرية العشى يناشدون المسئولين بتطهير وتغطية ترعة الصعايدة (1)
أهالى قرية العشى يناشدون المسئولين بتطهير وتغطية ترعة الصعايدة (1)

 

أهالى قرية العشى يناشدون المسئولين بتطهير وتغطية ترعة الصعايدة (2)
أهالى قرية العشى يناشدون المسئولين بتطهير وتغطية ترعة الصعايدة (2)

 

أهالى قرية العشى يناشدون المسئولين بتطهير وتغطية ترعة الصعايدة (3)
أهالى قرية العشى يناشدون المسئولين بتطهير وتغطية ترعة الصعايدة (3)

 

أهالى قرية العشى يناشدون المسئولين بتطهير وتغطية ترعة الصعايدة (4)
أهالى قرية العشى يناشدون المسئولين بتطهير وتغطية ترعة الصعايدة (4)

 


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