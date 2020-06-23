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استصلاح وزراعة 200 فدان وتوزيعها على المنتفعين فى قرى الأربعين بالوادى الجديد

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:51 م
استصلاح وزراعة 200 فدان وتوزيعها على المنتفعين فى قرى الأربعين بالوادى الجديد نائب محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلنت نائبة محافظ الوادي الجديد، حنان مجدى، اليوم الثلاثاء، عن خطة تطوير قرى درب الأربعين جنوب مركز باريس من خلال عدة خطوات أبرزها استصلاح وتوزيع 200 فدان على المستفيدين وتقديم الدعم لسكان هذه القرى بنوعيات عالية الجودة من التقاوي، لتعظيم إنتاج النباتات الطبية والعطرية بعد ثبات نجاح التجربة بهذه القرى، لتوفير دخل ثابت لهم وتحسين معيشتهم.

وأكدت حنان، خلال لقائها، اليوم الثلاثاء، بالديوان العام بمدينة الخارجة، بوفد الجمعية الشرعية الرئيسية الذي يزور المحافظة، أن خطة تطوير قرى درب الأربعين بتمويل الجمعية وبإشراف المحافظة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبروتوكول التعاون المشترك بين المحافظة والجمعية للتنمية الشاملة للقرى.

وأوضحت حنان، أن اللقاء تضمن مناقشة البدء في المخطط التنفيذي لتنمية قرى الأربعين ورفع كفاءة المنازل ومحطات المياه والوحدات الصحية والمدارس وذلك بعد معاينة الوفد للمواقع على الطبيعة.

 

 


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