اليوم السابع
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استخراج 5000 بطاقة رقم قومى بالمجان للمرأة المعيلة وغير القادرات ببنى سويف

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:22 م
استخراج 5000 بطاقة رقم قومى بالمجان للمرأة المعيلة وغير القادرات ببنى سويف استخراج البطاقات ببنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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واصل المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف جهوده في تنفيذ مبادرة "بطاقتك حقوقك"، والتي تستهدف استخراج بطاقات رقم قومي للسيدات والعمل علي زيادة عدد السيدات المطلوب إستخراج بطاقات رقم قومي لهن لتنمية شؤون المرأة ، وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع والنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها.

 

وأوضحت  نيرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة،وذلك من خلال التقرير الدوري الذي تم عرضه على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، لمتابعة جهود الفرع في خدمة المرأة السويفية ، فقد تم في إطار مبادرة "بطاقتك حقوقك" المرحلة الثالثة بالتنسيق بين المجلس القومى للمرأة  ببني سويف ومصلحة الأحوال المدنية استئناف تصوير بطاقات الرقم القومي للسيدات وتخصيص شباك للسيدات التابعات للمجلس القومي للمرأة ببني سويف بمراكز الأحوال المدنية.

 

وقالت فى بيان لها اليوم إنه تم تصوير عدد 750سيدة  حتى اليوم بمركز الواسطى وبنى سويف وجاري استكمال تصوير باقي المراكز ، وذلك لاستخراج البطاقات لهن ، وتستهدف المرحلة الثالثة استخراج  5000 بطاقة ،  بجانب أنه يتم منح  الاستمارات بالمجان  من المجلس القومي للمرأة وتُعفى من الغرامات التأخير ، وذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

 

وأِشارت  "نيرمين"  أن ذلك يأتي  فى إطار البرتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة ، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة ، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة والسيدات غير القادرت "بالمجان" ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة ، وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل وغيرها من المعاملات.

استخراج البطاقات ببنى سويف (1)
استخراج البطاقات ببنى سويف (1)

استخراج البطاقات ببنى سويف (2)
استخراج البطاقات ببنى سويف (2)
 
 

 


بنى سويف

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كورونا

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