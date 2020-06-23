اليوم السابع
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ارتفاع عدد المنازل المتضررة من الانهيار الأرضى بالدقهلية لـ11 منزلا وجار إخلاؤها

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:40 م
ارتفاع عدد المنازل المتضررة من الانهيار الأرضى بالدقهلية لـ11 منزلا وجار إخلاؤها
الدقهلية شريف الديب

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ارتفع عدد المنازل المتضررة من الانهيار الأرضى، الذي حدث بقرية ميت أبو الحارث التابعة للوحدة المحلية لقرية شبراويش التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، إلى إحدى عشر منزلا. وقد ظهر بالمنازل تصدعات وشروخات بالجدران داخلها، بعد أن قامت اللجنة الهندسية المشكلة بمعاينة المنازل بعد أن وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بسرعة المعاينة وعمل تقرير بالوضع .

وعلى الفور انتقلت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة أجا، وأشارت إلى استمرار واستكمال بحث شكوى المواطنين بالقرية، وأكدت رئيسة المجلس أنه بعد معاينة جميع  المنازل بالمنطقة تبين أن المنازل المتضررة وعددها 11 منزلا.

وتوجهت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة أجا مقر العمدة بقرية ميت أبو الحارث، وبحضور العميد عماد المهدى، مأمور مركز شرطة أجا، وفريق العمل التنفيذى، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية المتخذة، وهى تحرير محضر لكل صاحب منزل، و تنفيذ قرارات الإخلاء للأسر الموجودة بالمنازل.

وتسبب انهيار أرضي حدث بمنطقة البحر بالقرية، إلى تصدع عددا من المنازل وظهور شروخ بجدران المنازل. وقد أوصت اللجنة بإخلاء المنازل، لحين الانتهاء من عمل إصلاحات بالمنازل واصلاح الهبوط الأرضى.

 

ارتفاع عدد المنازل المتضررة من الانهيار الأرضى بالدقهلية لـ11 منزلا وجار إخلاؤها (1)
 

 

ارتفاع عدد المنازل المتضررة من الانهيار الأرضى بالدقهلية لـ11 منزلا وجار إخلاؤها (2)
 

 

ارتفاع عدد المنازل المتضررة من الانهيار الأرضى بالدقهلية لـ11 منزلا وجار إخلاؤها (3)
 

الدقهلية

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