اليوم السابع
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إهمال رصف الطرق بالمقطم عرض مستمر.. والسكان: "الحى مش موجود"

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:14 م
إهمال رصف الطرق بالمقطم عرض مستمر.. والسكان: "الحى مش موجود" تكسير شوارع المقطم
كتب سيد الخلفاوى

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لا يتوقف سكان منطقتى الهضبة الوسطى والهضبة العليا بالمقطم، جنوب القاهرة، عن الشكوى من الإهمال المستمر دون المبالاة من أجهزة الحى، فعلى الرغم من تصنيف حى المقطم على أنه حى متميز، إلا أن هذه المناطق دائما منسية وكأنها لا تتبع الحى.
 
وقال الأهالى فى شكواهم ، إن الحى يعتبر منطقة الهضبة الوسطى غير تابعة له وكذلك الهضبة العليا، والدليل أنه لا ينفذ أى أعمال تطوير بالمنطقة، فى مقدمة ذلك أعمال الرصف والإنارة والنظافة، فالكل يعانى من تكسير الشوارع وانتشار الحفر العميقة بالطرق ما تسبب فى خسائر كبيرة لسكان المنطقة.
 
مشاكل المنطقتين لم ينحصر فى رصف الطرق فقط، ولكن النظافة والإشغالات وانتشار الكلاب الضالة، ومشاكل الصرف الصحى التي تتكرر كثيرا من وقت لآخر.
 
وطالب سكان الحى بضرورة رصف أماكن مد مواسير مياه وصرف صحى بالمنطقة، حيث تم تغيير مواسير الصرف الصحي بأغلب شوارع الهضبة العليا منذ اكثر من سنتين وبعدها لم يتم رصف الشوارع مره أخرى لتتحول الطرق إلى فخاخ للسيارات، على الرغم من تسديد شركة الصرف قيمة اتلاف الرصف للحى "ورد الشئ لأصله" .
 
وقال سكان القطعة 8950 بشارع الدكتور تيمور، المنطقة س، تقسيم مباحث الأموال العامة، أنه أصبح يعانى يوميا من الذهاب للعمل بسبب تكسير الطرق وعدم وجود اى اهتمام من الحى على صيانتها على الرغم من وجود ميزانية رد الشئ لأصله ومع ذلك لم ينفق الحى هذه الأموال على إعادة الرصف ما سبب خسائر كبيرة للسكان.
 
ويعانى أغلب سكان حى المقطم، من تكسير الطرق وعدم تمهيد الشوارع وانتشار الكلاب الضالة، وخاصة بمنطقة الهضبة الوسطى والعليا، التى ادى تهالك الطرق بها إلى تكسير السيارات الخاصة بالمواطنين.
 
شوارع المقطم تعانى الاهمال (2)
شوارع المقطم تعانى الاهمال 

شوارع المقطم تعانى الاهمال (3)
شوارع المقطم تعانى الاهمال 

شوارع المقطم تعانى الاهمال (4)
شوارع المقطم تعانى الاهمال 

شوارع المقطم تعانى الاهمال (5)
شوارع المقطم تعانى الاهمال 

شوارع المقطم تعانى الاهمال (6)
شوارع المقطم تعانى الاهمال 

شوارع المقطم تعانى الاهمال (7)
شوارع المقطم تعانى الاهمال 

شوارع المقطم تعانى الاهمال (8)
شوارع المقطم تعانى الاهمال 

شوارع المقطم تعانى الاهمال (9)
شوارع المقطم تعانى الاهمال 

شوارع المقطم تعانى الاهمال (10)
شوارع المقطم تعانى الاهمال 

شوارع المقطم تعانى الاهمال (11)
شوارع المقطم تعانى الاهمال 

شوارع المقطم تعانى الاهمال (12)
شوارع المقطم تعانى الاهمال 

 


المقطم

الهضبة العليا

سكان المقطم

اخبار مصر

الهضبة الوسطي

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