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إصابة ابن اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا.. وخضوعه للعزل المنزلى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:48 ص
إصابة ابن اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا.. وخضوعه للعزل المنزلى اليوتيوبر الراحلة ماما سناء
البحيرة ناصر جودة

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أكدت مصادر طبية بالبحيرة إصابة  شادى أحمد شاكر الابن الأصغر لليوتيوبر الشهيرة " ماما سناء" بفيروس كورونا .

وأضافت المصادر أنه تم نقل شادى شاكر الذى يبلغ من العمر 22عاما إلى مستشفى كفر الدوار  العام الذى تم تخصيصه لعلاج المصابين بفيروس كورونا 

وأوضحت المصادر أن نجل " ماماسناء "  تقدم إلى إدارة المستشفى بطلب لعلاجه وفقا لبرنامج العزل المنزلى،  بعد توقيع إقرار منه بذلك، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة فى هذا الشأن.

وكان  محمد شاكر، الابن الأكبر لليوتيوبر الراحلة ماما  سناء نفى إصابة أي أحد من أفراد أسرته بفيروس كورونا وذلك خلال فيديوهاته  الأخيرة، غير أن مصادر طبية بالبحيرة أكدت إصابة الأخ الأصغر، وخضوعه للعزل المنزلى.

 

 


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البحيره

فيروس كرونا

ماما سناء

اليوم السابع بلس

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