إصابة ابن اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا.. وخضوعه للعزل المنزلى

البحيرة ناصر جودة

أكدت مصادر طبية بالبحيرة إصابة شادى أحمد شاكر الابن الأصغر لليوتيوبر الشهيرة " ماما سناء" بفيروس كورونا .

وأضافت المصادر أنه تم نقل شادى شاكر الذى يبلغ من العمر 22عاما إلى مستشفى كفر الدوار العام الذى تم تخصيصه لعلاج المصابين بفيروس كورونا

وأوضحت المصادر أن نجل " ماماسناء " تقدم إلى إدارة المستشفى بطلب لعلاجه وفقا لبرنامج العزل المنزلى، بعد توقيع إقرار منه بذلك، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة فى هذا الشأن.

وكان محمد شاكر، الابن الأكبر لليوتيوبر الراحلة ماما سناء نفى إصابة أي أحد من أفراد أسرته بفيروس كورونا وذلك خلال فيديوهاته الأخيرة، غير أن مصادر طبية بالبحيرة أكدت إصابة الأخ الأصغر، وخضوعه للعزل المنزلى.