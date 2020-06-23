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إجراء قسطره قلبيه طارئه بريض فشل كلوى وسكر مصاب بكورونا بمستشفى الساحل

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:39 ص
إجراء قسطره قلبيه طارئه بريض فشل كلوى وسكر مصاب بكورونا بمستشفى الساحل الفريق المشارك فى العملية
كتب وليد عبد السلام

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قال محمد فوزى السودة رئيس الهئية العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن أبطال الهيئة يسجلون يوميا بطولات رائدة فى تحدى جائحة كورونا ولا يتأخرون لحظة عن نداء الواجب مما جعلهم دوما فى صدارة أبطال مصر من الطواقم الطبية التى تواجه هذه الجائحة بكل تفانى وإخلاص حيث تم اليوم إجراء تدخل جراحى عاجل لإنقاذ حياة أحد المرضى وقام فريق طبى متميز من أبطال مستشفى الساحل التعليمى بعمل قسطرة جراحية وتركيب دعامة لمريض مصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد حدوث جلطه حاده بالشريان التاجى وعدم الاستجابة لمزيلات التجلطات.

 

فيما أكد الدكتور عبد الفتاح حجازى مدير مستشفى الساحل التعليمى، أنه تم حجز المريض بالمستشفى جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد بالإضافة الى أنه مريض سكر ويعانى من ارتفاع ضغط الدم ويخضع لجلسات الغسيل الكلوى وتم حجزه بالرعاية المركزة وبدء اليوم يشعر بآلام شديدة بالصدر واستمرت بالتزايد ، وبعد خضوعه للفحص تبين حدوث جلطة بالشريان التاجى وتم التعامل معها بمزيلات التجلطات ولم تستجيب مما استدعى ضرورة التدخل الجراحى العاجل وعمل قسطرة وتركيب دعامة لانقاذ حياة المريض ، تم تجهيز المريض وخضع لجلسة غسيل كلوى قبل اجراء القسطرة

 

قام بإجراء القسطرة وتركيب الدعامة د. جورج غالى ود. جورج جمال والتمريض ميس جيهان وميس شيماء وأ. احمد فنى الاشعه ، والمريض حالته مستقرة ويخضع للملاحظة على مدار الساعة.

إجراء قسطره قلبيه طارئه لإنقاذ حياه مريض فشل كلوي وسكر مصاب بالكورونا المستجد (1)
 

 

إجراء قسطره قلبيه طارئه لإنقاذ حياه مريض فشل كلوي وسكر مصاب بالكورونا المستجد (2)
 

 

 

إجراء قسطره قلبيه طارئه لإنقاذ حياه مريض فشل كلوي وسكر مصاب بالكورونا المستجد (3)
 

 

 


الصحة

المستشفيات التعليمية

القسطرة

الغسيل الكلوى

كورونا

فيروس كورونا

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