اليوم السابع
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إجراء غسيل كلوى لـ27 مريضا بالفشل الكلوى مصابين بفيروس كورونا بالغربية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:51 م
إجراء غسيل كلوى لـ27 مريضا بالفشل الكلوى مصابين بفيروس كورونا بالغربية الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية
الغربية – عادل ضرة

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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، عن إجراء جلسات غسيل كلوى لـ27 مريضًا بالفشل الكلوى مصابين بفيروس كورونا المستجد بمستشفيات العزل الصحي بمراكز المحافظة.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن هناك إجراءات احترازية ورعاية مستمرة لمرضى الفشل الكلوى المصابين بكورونا، خلال أوقات الجلسات، واتباع إجراءات مكافحة العدوى، حفاظًا على سلامة المرضى، مشيرًا أن جميع مصابي كورونا يخضعون لرعاية صحية على مدار اليوم، لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم متعافين لمنازلهم.

من ناحية أخرى أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة عن تعافي 44 حالة إصابة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، وخروجهم من مستشفيات العزل الصحي.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن إجمالي عدد المتعافين من كورونا منذ بداية الجائحة وصل لـ1135 حالة حتى الآن.

وأضاف أن الجيش الأبيض يسطر ملحمة وطنية داخل مستشفيات العزل الصحي وتقديم الرعاية الصحية للمصابين والسهر على راحتهم طوال فترة تواجدهم بالعزل الصحي.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد أكد أن محافظة الغربية أحد أكبر المحافظات تحقيقًا لنسب الشفاء بين المحافظات، مؤكدًا أن نسبة الشفاء تجاوزت الـ65%، مضيفًا أن فيروس كورونا المستجد الآن في مرحلة الارتباط الفيروسي والتحليل ليس هو الشرط الأهم لاكتشاف الإصابة.


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