اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:05 م
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أهالى البلاشون بالشرقية يقيمون ممرا لدخول طلاب الثانوية العامة منعا للزحام.. صور

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:35 م
أهالى البلاشون بالشرقية يقيمون ممرا لدخول طلاب الثانوية العامة منعا للزحام.. صور أهالى البلاشون بالشرقية يقيمون ممرا للدخول لجان الثانوية العامة منعا للزحام
الشرقية - إيمان مهنى

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فى بادرة هى الأولى من نوعها فى محافظة الشرقية، قال اللواء سامى علام رئيس مدينة بلبيس، إنه تم إعداد ممرات آمنة أمام المدارس التى تستقبل امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية من أهالى قرية البلاشون وذلك لإحكام تنفيذ الإجراءات الاحترازية أثناء دخول الطلبة ومنع التكدس والزحام أمام اللجان .

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بامتحانات الثانوية العامة من مراقبى اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، وذلك من خلال أعمال التعقيم والتطهير المستمرة بكافة اللجان الامتحانية قبل وبعد أداء الامتحان يومياً، فضلاً عن تعقيم أماكن سير الطلاب داخل المدرسة، وتركيب بوابات للتعقيم الذاتى بكل مدرسة حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تواجد، طبيب وزائرة صحية وتجهيز غرفة عزل داخل كل مدرسة للتعامل مع أى حالات اشتباه أو الإصابه بالفيروس خلال فترة الإمتحانات، مؤكداً ضرورة تخصيص حجرة آمنة بكل مدرسة لتجميع النفايات الطبية داخل أكياس حمراء تقوم مديرية الصحة بنقلها للمدفن الصحى طبقاً للإشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن.

وأكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان و أوراق الأسئلة و الإجابة و تأمين غرفة الكنترول و تجهيز الإستراحات المخصصة للمشرفين على الإمتحانات، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين سيؤدون أمتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألف و 788 طالب وطالبة مقسمين إلى 17 الف و 564 طالب وطالبه بالشعبه الادبية و 20 ألف و 122 طالب وطالبة بشعبه العلمى علوم و 7 الاف و 102 طالب وطالبه بشعبه العلمى رياضه وذلك أمام 162 لجنة رئيسيه.

 

 

 

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