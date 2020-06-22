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73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:08 ص
73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية استطلاع اليوم السابع

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أيد 73 % من قراء اليوم السابع، المشاركون في استطلاع عن تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة، المقترح الجديد، فيما رفض 27% من المشاركين تغليظ العقوبة.
 
 
وأجري "اليوم السابع" استطلاعا لقرائه، سألهم فيه عن رأيهم في المقترحات التي تنادي بتغليظ عقوبة الغش في الامتحانات، وجاءت النتيجة بموافقة الأغلبية على المقترحات.
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم إن الإجراءات الاحترازية فى المدارس ما بين 90 إلى 95%، موضحا أنه كان هناك تكدس من أولياء الأمور رغم التحذير.
 
وذكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن هناك مشاكل أدائية من بعض رؤساء اللجان من التقصير والتهاون، لافتاً إلى أن المشكلات كانت من 3 محافظات، وهى القاهرة والإسكندرية والشرقية، وهى حالات فردية.
 
وتابع : "لدينا 2216 مدرسة وهى منظومة كبيرة، وأن عدد اللجان التى بها مشاكل من 17 إلى 20 مدرسة، وهى نسبة صغيرة جداً"، موضحاً أنه يتم عرض المشكلة التى تمثل 1% فى السوشيال ميديا ويتم تجاهل الـ99%.
 
وأشار وزير التعليم إلى أن حالات الغش 9 حالات فردية، من بين667 ألف طالب، ففى بنى سويف طالب نشر الامتحان على الإنترنت عن طريق موبايل، والطالب يتم فصله عامين، وفى المنوفية تليفون داخل اللجنة، وفى الجيزة وغيرها.
 
وتابع: "3 ملاحظين تم استبعادهم من مدرسة المنيرة بالسيدة زينب لمخالطتهم لمريض كورونا، و2 طلاب بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ومراقب"، مضيفاً أن هناك أقل من 1% من الطلاب اعتذروا عن الامتحان، ولا يوجد عجز فى المراقبين، وهناك 25% زيادة عن الحاجة.
 
وأوضح وزير التعليم أن امتحان اللغة العربية كان سهلاً وفى مستوى الطالب المتوسط، لافتاً إلى أن الوزارة لديها قائمة بالمدارس التى حدث أمامها بعض المشاكل وستختفى فورا الخميس المقبل.
 
 
 
 
 
 
 

الثانوية العامة

الغش في الامتحانات

عقوبة الغش

اليوم السابع بلس

امتحانات الثانوية العامة

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