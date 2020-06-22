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6 أدوية شائعة تغير مزاجك وشخصيتك وتفكيرك.. منها المضادات الحيوية

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:00 ص
6 أدوية شائعة تغير مزاجك وشخصيتك وتفكيرك.. منها المضادات الحيوية الاثار الجانبية للادوية
كتبت فاطمة خليل

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يبدو أن بعض الأدوية الشائعة التي نتناولها تسبب تغيير المزاج وتؤثر على طريقة التفكير، كأحد التأثيرات الجانبية لها، من المضادات الحيوية لأدوية حرقة المعدة ومسكنات الألم وأدوية منع الحمل والأدوية الهرمونية، في هذا التقرير نقدم قائمة الأدوية التي تؤثر على شخصيتك ودماغك وتغير مزاجك بحسب ما ذكرت جريدة دايلي ميل البريطانية.

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 قالت الدكتورة سارة إي هيل، أستاذة علم النفس الاجتماعي في جامعة تكساس ومؤلفة كتاب "كيف تغير الأدوية كل شيء: دماغك وأدوية منع الحمل"، إن فهم كيفية تغيير الأدوية لشخصيتنا هو فهم جزء من عملها، الذي يؤثر على الدماغ في كل شيء".

وأضافت أن الأبحاث وجدت أن تناول الأدوية الهرمونية مثل حبوب منع الحمل يمكن أن يؤثر على دماغنا وشخصيتنا، كما وجدوا أن العلاج بالهرمونات يؤثر على الحالة النفسية في سن اليأس وكذلك الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب - التي لها تأثيرات على التركيب الكيميائي للدماغ - قد يكون لها آثار جانبية نفسية أخرى.

أظهرت دراسة أجريت عام 2018 تبحث في أكثر من 200 دواء مع آثار جانبية محتملة لتغيير المزاج أن 15 % من البالغين الذين تناولوا ثلاثة أو أكثر من الأدوية يعانون من الاكتئاب.

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قائمة الأدوية وتأثيراتها الشائعة على الدماغ
 

حبوب حرقة المعدة
 

من بين الأدوية الأكثر استخدامًا في العالم، تم ربط مثبطات مضخة البروتون المستخدمة لعلاج حرقة المعدة والارتجاع الحمضي بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب ، خاصة بين كبار السن إنها تتداخل مع امتصاص فيتامين ب 12 ، وهو مادة مغذية تنتج مواد كيميائية تؤثر على تفكيرنا.

أدوية الربو والتهاب المفاصل الكورتيكوستيرويدات
 

تأثيرها القوي المضاد للالتهابات يعالج الربو والحساسية والتهاب المفاصل الروماتويدي لكنها يمكن أن تسبب أيضًا الاكتئاب والهوس واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لأنها تعمل على مناطق الدماغ التي تنظم السيروتونين والدوبامين - هرمونات "السعادة".

أدوية باركنسون
 

أظهرت دراسة أجريت عام 2010 أن 17 % من الأشخاص الذين يستخدمون منبهات الدوبامين لعلاج الاهتزاز والأعراض الجسدية الأخرى لمرض باركنسون - يعانون من "اضطراب التحكم في الاندفاع"، من التسوق المفرط إلى الحوافز الجنسية التي لا يمكن السيطرة عليها.

المضادات الحيوية
 

يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام المضادات الحيوية إلى جعلها أقل فعالية في علاج العدوى - وقد ربطت مراجعة عام 2015 للسجلات الطبية في المملكة المتحدة الدورات المتكررة للمضادات الحيوية بزيادة القلق والاكتئاب يعتقد أن هذا قد يكون بسبب تأثيرها على البكتيريا الموجودة في أمعائنا ، والتي تتفاعل مع كيمياء الدماغ.

الباراسيتامول والمسكنات
 

في العام الماضي، لاحظت دراسة في مجلة Frontiers in Psychology أن الباراسيتامول يقلل من مشاعر التعاطف أو الفرح استجابة للسعادة التي يعيشها الأشخاص الآخرون.

وقال دومينيك ميشكوفسكي، عالم النفس الذي قاد البحث في جامعة أوهايو، إن الباراسيتامول يقلل من شعور التعاطف مع الآخرين رغم أن هذا الشعور بالفرح لنجاح شخص آخر مهم للغاية إنه محرك لبناء العلاقات والتقارب مع الآخرين."

الأدوية المخفضة للكوليسترول
 

أظهرت الأبحاث أن هذه الأدوية يمكن أن تزيد العدوانية عند المريض، قالت الدكتورة بياتريس جولومب ، أستاذة الطب الباطني في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو ، " لقد شاهدت المرضى يتحولون إلى أشخاص أكثر عصبية وحدة واضطراب بين عشية وضحاها، على الرغم من أن التغييرات الأكثر حدة يبدو أنها تحدث في الرجال، إلا أن بحثها يظهر أن النساء بعد سن اليأس الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول هم أكثر عرضة لمستويات متزايدة من العدوانية.


الاثار الجانبية للادوية

الادوية وتأثيرها الجانبي

تأثيرات نفسية للادوية

ادوية منع الحمل

اضرار الادوية

اضرار المضادات الحيوية

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